İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amiri Haktankaçmaz: “İstanbul Havalimanı, gayrisafi milli hasılanın yüzde 5'ini oluşturacak”

Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz, Girişimci İş İnsanları ve Profesyonel Yöneticiler Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katıldı. Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanında planlanan projeler tamamlandıktan sonra havalimanının, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının tek başına yüzde 5'ini oluşturacağını ifade etti.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri, Vali, Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz, ‘İstanbul Havalimanı'nın yönetimi ve Türkiye'nin geleceğindeki yerinin' konu olarak seçildiği bir söyleşiye katıldı. Beykoz'da düzenlenen söyleşi sonrasında Haktankaçmaz açıklamalarda bulundu.

“Dünyanın en kaliteli hizmet sunan havalimanı”

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri, Vali, Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz, “İstanbul Havalimanı her geçen gün büyüyen, dünyanın çok saygın enstitülerinden ve kuruluşlarından. Her gün neredeyse ödül alan ve hali hazırda dünyanın en kaliteli hizmet sunan havalimanı. Dünyanın 1'incisi seçildi. Bu anlamda, önü çok açık. Türkiye'nin göz bebeği bir kuruluşun, Türk Hava Yolları'nın varlığı da bizim için, Türkiye için ve havalimanı için tabi ki çok önemli bir motivasyon ve güç kaynağı. Türkiye'nin ve İstanbul'un bulunduğu jeostratejik konum, dünyanın çok büyük bir kesimine çok rahatlıkla ulaşabilecek imkanlara sahip olması hem Türk Hava Yollarımızın hem İstanbul Havalimanı'nın bu anlamda potansiyelini çok ciddi şekilde arttırmakta.” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının tek başına yüzde 5'ini oluşturacak”

Havalimanının projelerine değinen Haktankaçmaz, “Uzun vadede havalimanı içerisinde bulunan projelere bakınca, özellikle de Çin'den gelen demir ipek yolunun kargo şehrine uzatılması ve oraya büyük bir aktarma ve yükleme yapılabilecek bir liman inşaatının yapılacak olması planlamalar arasında bulunuyor. Türk Hava Yolları da kargo taşımacılığı konusunda dünyanın sayılı havayollarından. Önümüzdeki dönemde Türk Hava Yolları'nın hedefleri açısından incelendiğinde yer alacak olması, sadece İstanbul Havalimanı'nda 4 faz projeler tamamlandıktan sonra, İstanbul Havalimanının, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının tek başına yüzde 5'ini oluşturacak olması dahi çok büyük bir önemi olduğunu gösteriyor” şeklinde ifade etti.

“Avrupa'nın, belki de dünyanın en önemli havalimanlarından birisi oldu”

Girişimci İş İnsanları ve Profesyonel Yöneticiler Derneği Başkanı Mustafa Alpay, “Her ay düzenlediğimiz ayın konuğu programında bu ay Vali İlker Haktankaçmaz Beyefendiyi derneğimizde misafir ediyoruz. İstanbul Havalimanımız, Avrupa'nın belki de dünyanın en önemli havalimanlarından birisi oldu. Çok önemli lojistik ve transfer olması yolunda ilerliyor. Bu konu çerçevesinde, İstanbul Havalimanının gelecekteki yeri ve önemi genişleyecek mi?, bunlar hakkında sayın valimiz bizleri bilgilendirecek” dedi.