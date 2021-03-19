İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor.

İstanbul Havalimanı'ndan bu gün iç ve dış hatlar olmak üzere 646 sefer planlanırken, 81 bin yolcu havalimanını kullanması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı korona virüs salgınının başladığı dönemden beri en yoğun uçuş ve yolcu trafiğini yaşıyor. İstanbul Havalimanı'ndan bu gün iç ve dış hatlar olmak üzere 646 sefer planlanırken, 81 bin yolcu havalimanını kullanması bekleniyor.

Yolcular termal kameradan geçerek alana giriyor

Son bir yılın en yoğun gününü yaşayan İstanbul Havalimanı'nda pandemi kurallarından taviz verilmedi. Yolcular termal kameradan geçerek Havalimanı'na girdi. Girişlerde görevliler yolcuları maske ve mesafe kurallarına uymaları için uyardı.

Yolcuların sıkıntı yaşamaması için tüm önlemler alındı

Bu gün yoğunluğun yaşanacağını ön gören İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA) yetkilileri yolcuların uçuşlarını kaçırmaması için tüm önlemeleri aldı. Yolcuların Pasaport Kontrolünde sıra beklememesi için personel sayısı artırılarak olası bir yoğunluğun yaşanması önlendi.