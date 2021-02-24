İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin iklim-akıllı havalimanları listesinde

İstanbul Havalimanı, Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation) kapsamında Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı, çevre ve sürdürülebilirlik programı kapsamında yürüttüğü karbon ayak izlerini yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde uluslararası sertifika almaya hak kazandı. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 2009 yılında başlatılan Havalimanı Karbon Akreditasyonu kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren İstanbul Havalimanı, ‘Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası' alarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin ‘iklim-akıllı havalimanları' listesine dahil oldu.

İstanbul Havalimanı'nda karbon ayakizi yönetimi

İstanbul Havalimanı'nda, tasarımdan inşaat aşamasına, inşaat döneminden de operasyon sürecine kadar uzanan her aşamada çalışmalar sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütülüyor. Karbon emisyonlarının azaltılmasının hedeflendiği İstanbul Havalimanı'nda, Sera Gazı Envanter Yönetim Prosedürü, sera gazı emisyonlarının ölçme ve raporlanması için ISO 14064-1 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Standardı ve Havalimanı Karbon Akreditasyon programı gerekliliklerine uygun hale getirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; İstanbul Havalimanı'nda sera gazı kaynakları belirlenerek hesaplama metodolojileri tanımlandı. Açılış tarihinden itibaren tüm havalimanının enerji tüketim verileri izlenebilir ve sera gazı emisyonları hesaplanabilir hale getirildi. İstanbul Havalimanı'nda karbon emisyonunun azaltılması için, uzaktan izleme ve kontrol, enerji verimliliği analiz sistemi yazılımı ile enerji Tüketimlerinin Takibi, Enerjinin Tek Bir Merkezden Yönetilmesi, Mekanik Otomasyon Sistemi uygulamaları ve verimli kış soğutması uygulamaları gibi aksiyonlar alınıyor. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile entegre olarak çalışan olan sera gazı yönetim sistemi sayesinde de sera gazı emisyon kaynakları etkin bir şekilde belirleniyor ve önemli enerji tüketen noktalar üzerinden iyileştirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Tüm sistemler sürekli gözden geçirilmelerle kontrol edilerek süreklilik sağlanıyor. Böylelikle havalimanındaki Sera Gazı Yönetim Sistemi uygulamaları, Havalimanı Karbon Akreditasyon programının gereklilikleri doğrultusunda Uluslararası Havalimanları Konseyi onaylı denetçiler tarafından denetlendi ve İstanbul Havalimanı bu alanda uluslararası öneme sahip ‘Birinci Seviye Karbon Salımı' sertifikasının sahibi oldu. İkinci Seviye ve üstü sertifikalar için ise en az üç yıllık veri kaydı gerekiyor. Veri kayıtlarının 3 yılı tamamlaması ile birlikte Üçüncü Seviye sertifikasyon sürecinin devam ettirilmesi ve üç yıllık sürecin ardından ise İstanbul Havalimanı toplam karbon ayak izi azaltılarak Dördüncü Seviye sertifikasyon sürecine geçilmesi planlanıyor.

“İklim üzerindeki etkimizi en aza indirmeye kararlıyız”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “Sürdürülebilirlik konusu İstanbul Havalimanı'nda tüm süreçlerin merkezinde yer alıyor. Operasyonlarımızı çevre ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda sürdürürken, iklim dengesini korumaya da azami gayret gösteriyoruz. Almış olduğumuz bu uluslararası sertifika karbon salımı konusundaki hassasiyetimizin önemli bir göstergesi. Henüz, karbon ayakizi konusunda eski yıllara dayanan bir veri kaydımız bulunmuyor, bu nedenle “Birinci Seviye Karbon Salımı” sertifikasına almaya hak kazandık, ancak bu konuda yapacak daha çok işimiz var. Veri kayıtlarının üç yılı tamamlaması ile birlikte 2.,3., ve 4. seviyelerdeki sertifikaları da alacağımızdan hiç şüphem yok. İGA olarak, İstanbul Havalimanı'ndaki karbon ayak izimizi azaltarak iklim üzerindeki etkimizi en aza indirmeye kararlıyız. Etkin enerji yönetim sistemimiz ile sera gazına sebep olan enerji tüketimlerimizi optimize ediyor, verimlilik çalışmalarımız ile sürekli olarak iyileştiriyoruz. Açılışımızdan bu yana kısa bir süre zarfında fark oluşturan, önemli havacılık standartlarını ve yeniliklerini hayata geçirmeyi başardık, bundan sonraki süreçte de havacılık sektörünün gelişim ve ilerleyişine liderlik etmeyi amaçlıyoruz. ‘İklim-akıllı bir havalimanı olarak çalışmalarımızı çevre ve sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde sürdüreceğiz” dedi.

“Küresel HUB'lar arasında bir referans oldu”

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec ise, “İstanbul Havalimanı'nı Havalimanı Karbon Akreditasyonu "Karbon Kaynakları Haritası'nda" Seviye 1'e ulaştığı için tebrik etmekten büyük mutluluk duyuyorum! İstanbul Havalimanı, 2 yıl önce gerçekleşen açılışından bu yana, sürekli olarak sergilediği operasyonel mükemmellik ve sunduğu üstün müşteri hizmetleri sayesinde, küresel hub'lar arasında kısa sürede bir referans noktası haline gelmiştir. Havalimanının Havaalanı Karbon Akreditasyonuna katılması bu mükemmellik çabasının bir parçası olmakla beraber, bunun havacılık sektörünün şimdiye kadar deneyimlediği en büyük krizin ortasında gerçekleşiyor olması ayrıca övgüyle karşılanmalıdır. Hepimiz, İklim Acil Durumunun ele alınması için yaşanmakta olan sağlık krizinin sona ermesini bekleme lüksüne sahip olmadığımızın farkındayız. Bununla birlikte, Avrupa ve dünya genelindeki havalimanlarının karşı karşıya kaldığı mevcut mali yıkım bir yana, karbon emisyonlarının azaltılması normal koşullarda bile kolayca karşılanamayacak bir maliyete sahiptir. İstanbul Havalimanı'nın başarılı akreditasyonuyla ilgili bugünkü haberler, havalimanı sektörünün iklim eylemlerine olan bağlılığını sürdürdüğünü göstermektedir ki bu bağlılık sektör tarafından hafife alınmamaktadır ve kesinlikle hafife alınmamalıdır" ifadelerini kullandı.