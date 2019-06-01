İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi

Kazada toprak zeminle araç arasında sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaza, 14.00 sıralarında D 20 karayolu Işıklar mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre toprak yüklü hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü, toprak zemin ile sürücü kabini arasında sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralı sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Bayram tatili nedeniyle bölgede geniş önlemler alan jandarma trafik ekipleri de kazaya müdahale etti. Kaza noktasından drone kaldıran jandarma trafik ekipleri, güzergahta bulunan trafiğin inceledi. Kaza nedeniyle D 20 karayolunda trafik tek şeritten sağlanıyor.