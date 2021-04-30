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İstanbul havalimanı yolunda hafriyat yüklü kamyon devrildi

İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın Mevkiinde hafriyat yüklü kamyon virajı alamayarak refüje devrildi.

Devrilen kamyondaki malozlar da yolun kenarına döküldü.


Kaza, bugün saat 13.30 sularında Arnavutköy Tayakadın Mahallesinde meydana geldi. İstanbul Havalimanı yolu üzerinden Arnavutköy'e gelen 34 AV 677 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü yolda bulunan virajı alamayınca kamyon refüje devrildi. Devrilen kamyondaki malozlar yol kenarına savrulurken kamyon sürücüsü hafif sıyrıklarla kazadan kurtuldu. Hafif yaralı kamyon sürücüsü tedbir amaçlı Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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