İstanbul Havalima'nın cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere alana getirilen toplam 5 bin 400 adet cinsel gücü arttırıcı ilaç ele geçirildi. Operasyonun devamında İstanbul'da izinsiz üretim yapan 3 ayrı adrese baskın yapan ekipler, piyasa değerinin 2 milyon 750 bin TL olan 31 bin 364 adet cinsel içerikli ürün daha ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bulunan, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere alana getirilen 6 gönderinin, ekipler tarafından yapılan analizinde riskli bulgulara rastlandı. Söz konusu gönderilerin,-ray taraması neticesinde, şüpheli yoğunluk tespit edildi ve kolilerin açılarak aranmasına karar verildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince açılan kolilerin içerisinde, toplam 5 bin 400 adet cinsel gücü arttırıcı ilaç ele geçirildi. İlaçların yurda yasa dışı yollardan sokulduğu ya da yurt içinde izinsiz üretildiğinin anlaşılması üzerine, soruşturma derinleştirilerek, yapılan istihbarat faaliyetleri sonucunda, üç ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında; yurt dışına çıkarılmak üzere paketlenmiş çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi ve ürünlerin üzerinde cinsel gücü arttırıcı hap, macun, jel, krem ve yağ ibarelerinin bulunduğu anlaşıldı. İstanbul'da bulunan 3 ayrı adreste sonlandırılan, başarılı operasyon neticesinde; yakalanan 31 bin 364 adet cinsel içerikli ürünün piyasa değerinin 2 milyon 750 bin Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuya ilişkin olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında Suriye uyruklu iki şahıs gözaltına alındı.