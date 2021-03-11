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İstanbul Havalimanı'na atanan DHMİ Başmüdürü Sadık Sürücü'den İlker Haktankaçmaz'a ziyaret

DHMİ İstanbul Havalimanı Başmüdürü olarak göreve getirilen Sadık Sürücü, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz’ı makamında ziyaret etti.

DHMİ İstanbul Havalimanı Başmüdürü olarak göreve getirilen Sadık Sürücü, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz'ı makamında ziyaret etti.



DHMİ İstanbul Başmüdürü olarak atanan Sadık Sürücü, göreve başlamasının ardından İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti. Görüşmede, DHMİ'nin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde İstanbul Havalimanı'nda yapacağı çalışmalar değerlendirildi.

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