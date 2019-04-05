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İstanbul Havalimanı'na ‘Büyük Göç'te, trafiğe takılan tırlar havadan görüntüledi

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na saat 03.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na saat 03.00 sıralarında başlayan ‘Büyük Göç' yolunda ekipmanları taşıyan tırlar, sabah trafiği yoğunluğuna takıldı. Trafikte kalan tırlar havadan görüntülendi.


İstanbul'un yeni havalimanına doğru dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan başlayan büyük göç yolunda ekipmanları taşıyan tırlar birer birer yola çıkmıştı. Sabahın ilk ışıklarında da ekipman ve malzeme taşıyan tırlar Basın Ekspres Yolu'ndan, Kuzey Çevre Otoyolu'na doğru hareket etti. Haftanın son iş gününde yola çıkan tırlar, Basın Ekspres Yolu'nda trafik yoğunluğuna takıldı. Tırların trafik yoğunluğunda güçlükle ilerlemesi havadan da görüntülendi.

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