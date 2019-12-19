Uçuş rotalarının ortasında yer alan İstanbul Havalimanı'na yabancılar günübirlik alışveriş için gelmeye başladı. Günübirlik alışverişi için Ortadoğulu turistler gelirken, kişi başı harcamalarda Çinliler zirvede yer aldı.

Türkiye'nin en büyük altyapı projesi olarak tanımlanan İstanbul Havalimanı'nda bulunan yerli ve yabancı ünlü markaların bulunduğu alan günübirlik alışveriş yapmak isteyen turistlerin de uğrak noktası oldu. İstanbul Havalimanına günübirlik alışveriş için gelenlerin büyük çoğunluğu da Ortadoğu'dan gelen turistler olduğu kaydediliyor. İstanbul Havalimanı'nda perakende satış alanında hizmet veren Unifree, düzenlediği basın toplantısıyla alışveriş rakamlarını açıkladı.

"İstanbul Havalimanı uçuş rotalarının tam ortasında kalıyor"

İstanbul Havalimanı'nın açıldığından itibaren potansiyeline inanındıklarını belirten Unifree CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, "Yolcular da alışmaya başladı. Yeni havayolu şirketleri İstanbul Havalimanı'yla anlaşarak gelmeye başladı. İstanbul Havalimanı uçuş rotalarının tam ortasında kalıyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha önemli bir uçuş noktası haline gelecek. Bu durum buradaki ticaret potansiyelini de arttıracak.” dedi.

En çok satılan ürün parfüm ve kozmetik ürünleri

Şenher, İstanbul Havalimanı'nda bulunan mağazalarında yüzde 50 ile en fazla parfüm, kozmetik, cilt bakım ürünleri satışı gerçekleştiğini belirterek, "Aksesuar ürünleri 2'inci sırada yer alıyor. Yerli ürünlerimiz çikolata, lokum, baklava da en çok satışı yapılan 3'üncü ürün grubunda yer alıyor.” diye konuştu.

En fazla giderken alışveriş yapılıyor

Milletlere göre harcama alışkanlıklarına da değinen Şenher, "2019 yılında hizmet verdiğimiz toplam 7 milyon müşterinin yüzde 25'i Türk, yüzde 75'i yabancı yolculardan oluşuyor. Toplam cironun ise yüzde 82'si gidiş, yüzde 18'si ise geliş mağazalarında meydana geliyor. Gidiş mağazalarındaki satışın yüzde 25'i ile geliş mağazalarındaki satışın yüzde 60'ı Türklere yapılıyor. Türkler'den sonra işlem bazında en fazla alışverişi Çinliler yapsa da kişi başı harcamalarda Çinli vatandaşların, Türkler'e göre 2 katı harcama yaparak öne çıktığını görüyoruz. Çinlileri ise sırasıyla Ruslar, Almanlar, Ukraynalılar, İranlılar, Iraklılar, Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler ve diğer Ortadoğu ülkelerinin vatandaşları takip ediyor. Alışveriş alışkanlıklarına baktığımızda; Çinli yolcular cilt bakımı ve parfüm, Almanlar tütün, Ukraynalılar, Ruslar, Irak ve İranlılar ise ağırlıklı olarak parfüm tercih etmekteler” dedi.

"Günübirlik alışveriş için İstanbul'a geliyorlar"

Dünya genelinde duty free mağazalarının 7/24 açık olması nedeniyle diğer mağazalara göre 3-4 kat fazla satış yapmalarının söz konusu olduğunu söyleyen Şenher, "Aynısını İstanbul'da da yaşıyoruz. Fakat Unifree'deki lüks markalarda yapılan satışlar, iç piyasa ve AVM'lerde yapılan satışların payından almıyor. Farklı bir müşteri kitlesi var. Hatta sadece İstanbul Havalimanı'ndaki gümrüksüz satış alanımızdan alışveriş yapmak için İstanbul'a gelen Ortadoğulu vatandaşların olduğunu biliyoruz” sözlerini ifade etti.

"2020 için 900 milyon euro ciro hedef"

2018 yılına göre Unifree Dutyfree mağazalarında satışları ortalama yüzde 44 artırdıklarını ve 2019'u yüzde 35 büyüme ile kapadıklarını belirten Şenher, önümüzdeki yıl için ciro hedeflerinin 900 milyon euro olduğunu söyledi. Şenher ayrıca alt işletmelerle birlikte sayıları 4 bini bulan personel sayısını arttırarak istihdama katkı sağlayacaklarını kaydetti.