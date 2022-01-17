İstanbul Havalimanı'nda 15 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL'lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 yolcuyu takibe aldı. Yapılan takip sonucu yurt dışına gitmek için havalimanına gelen İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K., gözaltına alınarak valizleri arandı. Valizlerde yapılan aramalarda aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 15 milyon TL değerinde 7 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişinin ilaçları Libya ve Rusya'ya götürmek istediklerini öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan İbrahim K.'nin 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan sabıka kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne teslim edildi.