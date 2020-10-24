İstanbul Havalimanı'nda 208 kilogram Khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 208 kilogram Khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Böylece son üç ayda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen 9 operasyonda yaklaşık bir ton ağırlığında Khat cinsi uyuşturucu yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında dünyada ve ülkemizde uyuşturucu arz ve talep trendleri, uyuşturucu rotaları, uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan yöntemler ve piyasaya sürülen uyuşturucu türleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Doğu Afrika-Arap Yarım Adası kökenli ve bitki temelli Khat cinsi uyuşturucunun yasa dışı ticaretinde son aylarda dünya genelinde bir artış eğilimi olduğunu tespit eden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce, bu eğilimin Türkiye'ye yansıyabileceği değerlendirilerek çalışmalar yoğunlaştırdı. Uluslararası istihbaratla desteklenen, bakanlığın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden gerçekleştirilen profilleme ve hedefleme faaliyetleri sonucunda Khat cinsi uyuşturucunun Türkiye'ye hangi ülkelerden gelebileceği, hangi gümrük kapılarından, hangi yöntemle getirilebileceği saptanarak bu hususlarda dikkatli olunması için taşra birimlerine talimat gönderildi.

8 operasyonda Khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 8 operasyonda yüklü miktarda Khat cinsi uyuşturucu ele geçiren Gümrük Muhafaza ekiplerince son Khat operasyonu, İstanbul Havalimanı Kargo Terminalinde gerçekleştirildi. Nijerya'dan getirilerek Çek Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere terminalde bekletilen Moringa Çayı beyanlı gönderi riskli olarak değerlendirildi. X- ray taramasının ardından gönderi, narkotik dedektör köpek ile kontrol edilerek açılmasına karar verildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince açılarak aranan gönderinin içerisinde toplam 208 kilogram ağırlığında yaklaşık 10 milyon 400 bin lira değerinde Khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince son üç ayda gerçekleştirilen 9 operasyonda yaklaşık bir ton ağırlığında Khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlenen uyuşturucuya yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.