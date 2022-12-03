İstanbul Havalimanı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli ve yaşlılara çiçek verildi

Engelli bireylerle empati yeteneğinin kurulması ve onlara karşı anlayış düzeyinin yükseltilmesi için, farkındalık günü olarak belirlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul Havalimanı'nda da engelli ve yaşlı yolculara çiçek verildi.

Hayata engelli bireylerin penceresinden bakmak, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak, onların sorunlarına dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul Havalimanı'nda engelli ve yaşlı yolculara çiçek dağıtıldı. Etkinlikte bu günün önemine dikkat çeken Air Clinic vardiya müdürü Emrecan Menekşeoğlu, "Günün 24 saati yüksek bir enerjiyle aldığımız eğitimler doğrultusunda bugün de bu özel güne dikkat çekmek için bir araya geldik. Engelli ve yaşlı yolculara karşı farkındalık oluşturmak için üniformalarımızı çıkartarak tişörtlerimizi giydik'' diye konuştu.

Öte yandan engelli ve yaşlı yolculara çiçek dağıtılması yerli ve yabancı yolcuların ilgisini çekerken, çevredekiler tarafından büyük beğeni topladı.