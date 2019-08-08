İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu başladı

İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayram yoğunluğu başladı.

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayram yoğunluğu başladı. Kurban Bayramı tatile süresince 59 ek sefer koyan Türk Hava Yolları'nda uçakların doluluk oranının yüzde 90'ların üzerinde olduğu belirtildi.


Kurban bayramı tatili öncesinde İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik başladı. Kurban Bayramı nedeniyle tatillerini memleketlerinde veya tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı'na akın etti. Tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi hava yolu şirketlerinin yüzünü güldürdü. Türk Hava Yolları Kurban Bayramı tatilini de içine alan 9-18 Ağustos tarihleri arasında, 59 ek sefer koydu. Bu dönemde Türk Hava Yolları'nın ortalama doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Ayrıca Türk Hava Yolları tatil yörelerine yaptığı seferlerde ise yüzde 100 doluluk oranını yakaladı.


Bayram tatilini ailesinin yanında geçirmek için Marmaris'e giden Güngör Doğanay, “Marmaris'e gidiyorum ailemin yanına Kurban Bayramını kutlayacağız. Belki oradan Trabzon'a giderim. Kardeşimle beraber. Biletimi biraz zor buldum. Uçaklar biraz dolu. Her şey yolunda güzel” ifadelerini kullandı.


Tatilde bol bol dinleneceğini söyleyen Recep Erkıran, ”Kayseri'liyim Bayram izni için geldim. 15 gün için geldim. Kız kardeşimin düğünü var onuda yapıp, çalıştığım yere Moldova'ya döneceğim. Bol bol dinlenmeyi ve akrabalarımla bolca zaman geçirmeyi düşünüyorum” dedi.


Türk Hava Yolları 59 ek sefer koydu


İGA Yönetimi tüm önlemleri aldı


Kurban Bayramı süresince yolcuların İstanbul Havalimanı'nda sorun yaşanmaması için, tüm önlemleri alan İGA Yönetimi, yolcuların rahat etmesi için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca yoğunluğun yaşandığı saatlerde güvenlik giriş kapılarının tamamı açık tutuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.