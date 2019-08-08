İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu başladı

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayram yoğunluğu başladı. Kurban Bayramı tatile süresince 59 ek sefer koyan Türk Hava Yolları'nda uçakların doluluk oranının yüzde 90'ların üzerinde olduğu belirtildi.

Kurban bayramı tatili öncesinde İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik başladı. Kurban Bayramı nedeniyle tatillerini memleketlerinde veya tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı'na akın etti. Tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi hava yolu şirketlerinin yüzünü güldürdü. Türk Hava Yolları Kurban Bayramı tatilini de içine alan 9-18 Ağustos tarihleri arasında, 59 ek sefer koydu. Bu dönemde Türk Hava Yolları'nın ortalama doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Ayrıca Türk Hava Yolları tatil yörelerine yaptığı seferlerde ise yüzde 100 doluluk oranını yakaladı.

Bayram tatilini ailesinin yanında geçirmek için Marmaris'e giden Güngör Doğanay, “Marmaris'e gidiyorum ailemin yanına Kurban Bayramını kutlayacağız. Belki oradan Trabzon'a giderim. Kardeşimle beraber. Biletimi biraz zor buldum. Uçaklar biraz dolu. Her şey yolunda güzel” ifadelerini kullandı.

Tatilde bol bol dinleneceğini söyleyen Recep Erkıran, ”Kayseri'liyim Bayram izni için geldim. 15 gün için geldim. Kız kardeşimin düğünü var onuda yapıp, çalıştığım yere Moldova'ya döneceğim. Bol bol dinlenmeyi ve akrabalarımla bolca zaman geçirmeyi düşünüyorum” dedi.

Türk Hava Yolları 59 ek sefer koydu

İGA Yönetimi tüm önlemleri aldı

Kurban Bayramı süresince yolcuların İstanbul Havalimanı'nda sorun yaşanmaması için, tüm önlemleri alan İGA Yönetimi, yolcuların rahat etmesi için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca yoğunluğun yaşandığı saatlerde güvenlik giriş kapılarının tamamı açık tutuluyor.