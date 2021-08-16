İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon

İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında maddenin alıcısı şahıs da dahil olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı, şahıslardan 3'ü mahkemece tutuklandı.

İstanbul Havalimanında Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton ara kimyasal ele geçirildi. Hong-Kong'dan havayolu ile gelerek Türkiye üzerinden karayolu ile Hollanda'ya transit gidecek olan 2 ton 192 kilo ağırlığındaki eşya riskli görülerek Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarında analiz edildi. Analiz sonucu eşyanın beyan edilenin aksine, “Amfetamin” ve “Metamfetamin” cinsi uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasallardan olduğu tespit edildi. Söz konusu maddenin ayrıca, uluslararası uyuşturucu kontrol düzenlemeleri çerçevesinde Birleşmiş Milletlerin ilgili organlarınca takip edilen, ulusal mevzuatımızda da kullanımı ve ticareti Sağlık Bakanlığınca kontrol edilen maddelerden olduğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Narkokim birimlerince yürütülen incelemede, aynı gönderici ve alıcıya ait ikinci bir sevkiyat yapılacağı tespit edildi. İkinci partide Türkiye'ye gelen 2 ton 190 kilo ağırlığındaki madde de kontrol altına alınarak gerekli laboratuvar analizleri yürütüldü. Her iki gönderide bulunan toplam 4 ton 382 kilo ağırlığındaki uyuşturucu yapımında kullanılan maddeye el konuldu.

Operasyon Hollanda'da devam etti

Uyuşturucu imalinde kullanılan maddenin Hollanda'daki alıcılarının tespit edilmesi ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Hollanda kolluk birimleri ile irtibata geçildi. Uluslararası kontrollü teslimat kararı alındı. Kontrollü teslimat uygulaması çerçevesinde kimyasal maddeye el konularak madde aynı renk ve ağırlıkta başka bir eşya ile değiştirildi. Araçlara yüklenen eşya, varış noktasına kadar önce Türkiye kolluk birimleri tarafından, sonra güzergah üzerindeki diğer ülkelerce izlendi. Türkiye'de ve Hollanda'nın Uden şehrinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında maddenin alıcısı şahıs da dahil olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı, şahıslardan 3'ü mahkemece tutuklandı.