İstanbul Havalimanı'nda Covid-19 önlemleri Büyükelçilere anlatıldı

İstanbul Havalimanı'nda alınan Covid-19 önlemleri 75 ülkenin Büyükelçi ve Konsoloslarına anlatıldı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiriliği tarafından havalimanında düzenlenen Covid 19 paneline 75 ülkenin büyükelçi ve konsolosları katıldı.

Panelde İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak, İGA ve Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri alınan tedbirleri anlattı.

İstanbul Havalimanı'nda Büyükelçilere alınan önlemleri anlatan Şanlı, “Pandemi sürecinin bizlere öğretmiş olduğu bir çok süreç vardır. Bunların başında dünyanın ortak yaşam alanı olduğudur ve sandığımızdan çok daha küçük dünyada birlikte yaşadığımızı pandemi süreciyle öğrenmiş oldu. Bir başka gerçek pandemi ile nasıl mücadele edeceğimizi öğrendik. Bugün rahatlıkla ifade edebilirim ki başta ülkem olmak üzere tüm dünya ülkeleri bu süreçten öğrenerek çıkmış bulunmakta. Gelecekte olası salgınlara karşı ne yapacağını bilen bir dünyadan bahsediyoruz. Geliştirilen sigorta paketi kapsamında ülkemizde turistik amaçlı gelen tüm yolcuların COVİD-19 kaynaklı tedavi ve mecburi konaklama durumları sigorta kapsamında alınmış ve kamu güvencesi getirilmiş. Bunun yanında havalimanımızda günlük 40 bin aşkın kapasiteli bir test laboratuvarı ile gelen ve giden tüm yolculara test edilme imkanı sunan bir merkez kurulmuştur" diye konuştu.

Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak ise, Covid 19 sürecinde yaptıkların çalışmaları anlatarak, "13 Ocak'ta biz ilk havalimanımızda risk analizi yaptık hangi havayollarının özellikle bu bölgeden uçtuklarını belirledik. Sefer sayılarını ve frekanslarını tespit ettik. Yolcularımız için COVİD enfeksiyonu ile ilgili rehber hazırlandı. 20 Ocak'ta o bölgeden uçuşları olan Türk Hava Yolları ve Çin Havayolları yetkilileri ile görüşerek ortak bir yol haritası belirledik. Eğer bu uçuşlarda şikayeti olan bir yolcu olursa bizim birimimize haber verilmesi bizim sağlık ekibi muayene ve kontrol etmeden herhangi bir yolcu inişine izin verilmesini istedik. 22 Ocak'ta Ankara'da yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra özellikle Çin bölgesinden gelen uçaklara termal kamera ile taramalara başladık" şeklinde konuştu.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında terminalde iki adet karantina odası bulunduğunu hatırlatan Kavak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birincisi apron bölgesinde bulunan, havalandırması özel olan bir ameliyathane ortamı sağladığımız ultraviyole sistemleriyle dezenfekte edilen iki yataktan oluşan karantina alanı. Diğer alanımız ise terminal içindeki vak'aları izole etmek için 8 yataklı bir karantina odamız da mevcut. 5 Şubat'ta tüm uluslar arası uçuşlarda termal kamera uygulaması başlatıldı ve termal kamera sayımızı 10'a çıkardık. Pasaport öncesinde semptomu olan veya giriş yasağı olan ülkelerden aktarmalı gelen yolcularımız için de sınır muayene noktası oluşturduk iki alanda. Hekimlerimiz tarafından bu hastalarımız değerlendirildi ondan sonra ülkelere girişi veya olası vak'a olarak düşündüğümüz yolcuların hastaneye sevkleri sağlandı."

Buradan alınan test sonuçları geçerli.