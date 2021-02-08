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İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan yolcuya İGA'dan ziyaret

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri, beklenmedik bir şekilde terminalde doğum yapan Kırgızistanlı yolcuyu hastanede ziyaret etti.


Rusya'nın St. Petersburg şehrinden kalkan uçakla aktarmalı olarak Ankara'ya gitmek üzere dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Kırgızistanlı yolcu Shakh Sanam Kabilzhankyzy transfer salonunda aniden doğum yapmış, havalimanı personeli ve sağlık ekipleri doğumun sorunsuz gerçekleşmesine yardım etmişti. İstanbul Havalimanı'nda ilk kez gerçekleşen doğumun ardından anne ve bebeği, baba Mukhamadal Ismaılov ile birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. Beklenmedik bir şekilde gerçekleşen doğumun ardından İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri, terminalde doğum yapan yolcuyu hastanede ziyaret etti. Havalimanı yetkilileri, anneye altın ve İGA PASS üyeliği hediye etti.

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