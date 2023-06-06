İstanbul Havalimanı'nda Ege'nin yöresel tatları sergileniyor

İstanbul Havalimanı'nda, "Tadında Anadolu Ege Haftası" etkinliğinde Ege yemekleri yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunuldu. Ege mutfağına yönelik çalışmalarıyla bilinen Şef Dilek Yetkiner'in yöresel ürünlerle hazırladığı farklı lezzetler yolcuların beğenisine sunuluyor.

İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali giden yolcu salonunda düzenlenen etkinliğin açılışına İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, BTA Türkiye Direktörü Kerem Arman, BTA İstanbul Havalimanı İşletme Müdürü Kazım Çil ve Ege yöresi mutfağına yönelik çalışmalarıyla bilinen şef Dilek Yetkiner katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Kerem Arman, şirket olarak Anadolu lezzetlerinin dünya çapında tanıtılmasına önem verdiklerini belirterek, "Anadolu'nun gizli hazinelerini, gizli ürünler ve gizli lezzetlerini sizlerle buluşturmaya çalıştık. Bu hafta boyunca İstanbul Havalimanı'nda, önümüzdeki hafta İzmir ve Ankara havalimanlarında Ege lezzetlerini misafirlerimize sunacağız" dedi.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz ise etkinliğin ülke tanıtımına katkısından dolayı önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Şef Dilek Yetkiner ise bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikteki Ege yöresi yemeklerin büyük bir ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Ege mutfağının yerel ve yöresel tüm tariflerini hafta boyunca sergilemek için burada bulunuyoruz. Ürünlerimizin tamamı sabahın erken saatlerinde hasat edilerek taze bir şekilde buraya ulaştırıldı. Bölgemizin coğrafi işaretli sebzesi olan sakız enginarı ile farklı bir çok tarif yaptık. Yolcularımızın tadımına sunuyoruz. Gecen yıl ilk defe bu etkinliği İstanbul, Ankara ve İzmir'de arka arkaya yaptık ve hepsi de çok beğenildi. Lezzetler çok beğenildiği gibi çok da sağlıklı bir mutfak olduğu için öğrenmek isteyenlerden de büyük ilgi gördü."

Şef Dilek Yetkiner'in Ege yöresi meyve sebzelerden hazırladığı menüdeki birbirinden özgün yerel lezzetler 9 Haziran'a kadar İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların tadımına sunulacak.