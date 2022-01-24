İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Havalimanı'nda giden yollar ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Havalimanı’na giden yollar ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na giden yollar ulaşıma kapandı.


İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı uçuşlara kapatılırken, havalimanı yolunda da kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını iterek kar birikintisinden çıkarmaya çalıştı. Bazı sürücüler ise kar yağışı ve tipiden kaçarak havalimanı otoparkına sığındı.

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