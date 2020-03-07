İstanbul Havalimanı'nda ilginç kaçakçılık polise takıldı

İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefonları yurda sokmak isteyen bir kişi polisin dikkati ve sıkı takibi sonucu suçüstü yakalandı. Rusya'dan gelen bir Türk yolcu, piyasada kullan at diye bilinen tuşlu telefonlar ile dolu çantayı taburenin üstüne çıkıp üç metre yükseklikten iç hatlarda bekleyen arkadaşına attı. Bu sırada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye izlenilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen B.T'yi şüphe üzerine takibe aldı. Havalimanı kamera sisteminden saniye saniye izlenen B.T, uçaktan indikten sonra Kıbrıs'a bilet alarak transit bölümden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş katına çıktı. Burada bir süre kaçak cep telefonları ile dolu çanta ile dolaşan B.T, aynı saatlerde bilet alarak iç hatlar gidiş katına geçen arkadaşları Y.A ile E.A ile iletişim kurdu.

Telefonları arkadaşına vermek için yanında tabure taşıdı

Kaçak cep telefonlarını yurda sokmak için ilginç bir yol deneyen B.T, İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katı yolcu salonu ile iç hatlar gidiş katı yolcu salonunu ayıran cam bölmeyi kullandı. Yaklaşık 3 metre olan cam bölmenin üzerinden kaçak cep telefonları dolu çantayı arkadaşlarına atan B.T'nin hareketleri polis ekipleri tarafından saniye saniye izlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, B.T ve telefonları attığı arkadaşlarını gözaltına aldı.

Polisin dikkatinden kaçmadı

Yanlarında getirdikleri ve piyasa değeri 50 bin lira olan 253 yabancı marka kullan at telefon ile mekanik parçalarını kaçak yollardan yurda sokmak isterken polisin dikkati sonucu suçüstü yakalanan zanlılar hakkında kaçakçılıktan işlem yapıldı.