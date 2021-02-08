İstanbul Havalimanı'nda ilk doğuma yardım eden personel o anları anlattı

İstanbul Havalimanı'nda yurtdışından geldiği sırada aniden doğum yapan Kırgızstanlı yolcuya yardım eden havalimanı personelleri ve sağlık ekipleri, o anlarda yaşananları anlattı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinden kalkan uçakla aktarmalı olarak Ankara'ya gitmek üzere dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na Kırgızistanlı yolcu Shakh Sanam Kabilzhankyzy, havalimanının dıştan içe transfer salonunda doğum yapmıştı. Aniden gerçekleşen durum karşısında hızlı refleks gösteren havalimanı personeli ve sağlık ekipleri, trasnfer salonunda doğumun sorunsuz gerçekleşmesine yardım etmişti. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen doğumun ardından anne ve bebeği, baba Mukhamadal Ismaılov ile birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

“Ekipler iki dakika içerisinde gelerek doğuma yardım etti”

İstanbul Havalimanı'nda ilk kez gerçekleşen doğum olayı sırasında yardım eden havalimanı personleri ve sağlık ekipleri, basın mensuplarına doğum anında yaşananları anlattı. Terminal Operasyon Nöbetçi Müdürü Nejdet Taşçı, “Bizi terminal operasyon merkezinden haber gelmesiyle birlikte saat 20.30 saatlerinde St. Petersburg'dan gelen bir misafirimiz. Dıştan içe devamı olduğu bilgisini almıştık. Bu bölgeye geldiğimizde ilk müdahelesi sağlık ekiplerimiz iki dakika gibi kısa süre içinde bölgeye gelmesi ile sağlık ekiplerimiz tarafından ilk müdahalesi sağlanarak gerekli müdahele sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi” ifadelerine yer verdi.

“Bize bilgi geldiğinde doğum eylemi başlamıştı”

Şafak Sağlık Grubu İstanbul Havalimanı Başhekimi İbrahim Ethem Menekşe ise, “Bize haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerimiz iki dakika içinde olay yerine intikal etmişler. Anneye müdahale etmişlerdir. Sağlıklı bir doğum gerçekleştirilmiş. Annemize ve bebeğimize gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra ambulansımızla birlikte annemiz bebeğimiz ve babası iki personelimizin refakati eşliğinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledilmiştir. Bize bilgi geldiğinde doğum eylemi başlamıştı. Ekiplerimiz burada sahada doğum yaptırmak gerekliliği oluşmuştu. Bu zaman kısıtımız vardı. Doğum eylemi yapıldı. Bebeğimiz sağlıklı bir şekilde alanda doğduktan sonra gerekli müdahaleler hızlıca yapılarak daha ileri tetkikler için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu İstanbul Havalimanı'ndaki ilk bebeğimiz oldu” şeklinde konuştu.

Hastaneye sevk edilen anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.