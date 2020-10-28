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İstanbul Havalimanı'nda kaçak pırlanta operasyonu

İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık polisi tarafından Hint vatandaşı bir kişiye yönelik düzenlenen operasyonda daralı ağırlığı 16,47 gr gelen 80 kırat pırlanta ve 20 bin dolar para ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık polisi tarafından Hint vatandaşı bir kişiye yönelik düzenlenen operasyonda daralı ağırlığı 16,47 gr gelen 80 kırat pırlanta ve 20 bin dolar para ele geçirildi.


İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık polisi tarafından Hint vatandaşı bir kişiye yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonda, daralı ağırlığı 16,47 gr gelen 80 kırat pırlanta ve 20 bin dolar para ele geçirildi. Kaushık A. K. adlı bir Hindistanlı vatandaş yakalandı.

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