?stanbul Havaliman?'nda ka?ak t?t?n ?r?nlerine ge?it yok

?stanbul Havaliman?'nda 1 ?ubat-20 Aral?k tarihleri aras?nda yap?lan kontrollerde piyasa de?eri 5 milyon 43 bin 239 lira olan 7 bin 767 elektronik sigara, 155 bin 202 paket elektronik sigara t?t?n?, 19 bin 953 paket sigara, sigarillo ve puro ile 362 bin 665 kilo ka?ak t?t?n ele ge?irildi.

?stanbul Havaliman?'nda G?mr?k Muhafaza Ka?ak??l?k ve ?stihbarat M?d?rl??? personelince, bakanl?k nezdinde kullan?lan analiz programlar?ndan yararlan?larak yap?lan istihbari ?al??malar, saha devriyeleri, pasaport/profil ?al??malar?n?n yan? s?ra shut alt?nda kullan?lan sabit ve mobil-ray tarama cihazlar?yla 1 ?ubat ile 20 Aral?k tarihleri aras?ndan kontrollerde de?eri milyonlar? bulan t?t?n ?r?n? ve elektronik sigara ele ge?irildi. Yapt?klar? s?k? denetimlerle g?mr?k muhafaza memurlar? yurda ka?ak ?r?n getirmeye ?al??anlara adeta g?z a?t?rmad?.

5 milyon liral?k t?t?n ?r?n? tespit edildi

Bahsi ge?en yakla??k 11 ayl?k d?nemde yap?lan denetimler sonucu toplam g?mr?klenmi? de?eri 3 milyon 202 bin 844 lira olan 7 bin 767 elektronik sigara ve 155 bin 202 paket elektronik sigara t?t?n? yakaland?. Yine ayn? d?nemde yap?lan kontrollerde piyasa de?eri bir milyon 840 bin 395 lira olan 19 bin 953 paket sigara, sigarillo, puro ve 362 bin 665 kilogram t?t?n, nargile t?t?n? ve ?i?neme t?t?n? ele ge?irildi. Toplamda ise piyasa de?eri 5 milyon 43 bin 239 lira olan ?r?n tespit edildi.

Terminaldeki kapal? alanlarda sigara denetimi

?te yandan ?stanbul Havaliman?'nda bulunan kapal? alanlardaki sigara denetimleri de s?r?yor. Bu kapsamda ?stanbul Valili?inin ?al??malar? neticesinde havaliman?nda baz? ?nleyici kontrol ve denetimler yap?ld?. Terminal i?erisinde biri komiser yard?mc?s? olmak ?zere toplam 6 polis memuru taraf?ndan havaliman?n?n giden kat?, E kat? ofisleri ve servis kat?nda bug?n yap?lan rutin kontroller s?ras?nda kapal? alanda sigara i?ti?i tespit edilen bir personele idari para cezas? uyguland?. ?u ana kadar Emniyet ?ube M?d?rl??? ekipleri taraf?ndan yap?lan toplam 40 denetimde ise 33 ki?iye cezas? uyguland?. Havaliman?nda bulunan yolcular ve personeller i?in toplam 21 sigara i?me alan? bulunuyor. Sigara i?mek isteyenlerin bu alanlar? kullanmas? gerekiyor.