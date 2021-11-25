İstanbul Havalimanı'nda kadın terliklerinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında başlatılan, daha sonra kent içerisinde devam ettirilen operasyonlarda, kadın terliklerinin içerisine gizlenmiş, dolgu malzemesi görünümünde toplam 10,5 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirilirken, Türkiye'ye uyuşturucu sokmak isteyen 6 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan analizde, İran'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir yolcu riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu yolcuyu havalimanına getiren uçak, bilgi sistemleri üzerinden takip edilerek iniş yaptığında operasyon için harekete geçildi.

Şüpheli yolcunun beraberindeki bagajlar-ray cihazına sevk edildi. Burada yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine açılarak aranan bagajların içerisinde ilk bakışta suç unsuruna rastlanmadı. Narkotik dedektör köpekler ile yapılan aramada, dedektör köpeklerin valizlerde bulunan kadın terliklerine tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine bağlantı noktalarından ayrılan terliklerin içerisinde dolgu malzemesi görünümünde beyaz renkli, kalın kalıplar halinde plakalar bulundu. Söz konusu plakalardan alınan numunenin analizinde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı. Başarılı operasyon sonucunda 6,5 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

Uyuşturucunun yurt içindeki alıcılarını tespit etmek amacıyla soruşturma derinleştirildi. Kent içerisinde belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda alıcılar yakalandı. Söz konusu alıcıların kullandıkları otomobilde yapılan aramada, benzer yöntemle terlikler içerisine gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu daha ele geçirildi. Bir biri ile bağlantılı iki operasyon sonucunda toplam 10,5 kilogram metanfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirilirken; Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı analizi ve dikkatli çalışmaları sayesinde açığa çıkarılan yöntemi kullanarak Türkiye'ye uyuşturucu sokmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı.