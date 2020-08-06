İstanbul Havalimanı'nda korona virüs denetlemesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda yolcular, işletmeciler ve çalışanlar korona virüs denetimine tabi tutuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs vakalarının kontrol altında tutulabilmesi için yayınladığı genelgeyle birlikte başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde korona virüs denetimleri arttırıldı. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nda da korona virüs denetimi gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın katılımıyla gerçekleşen denetimlere polis, gümrük, sağlık ekipleri ile havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri de yer aldı.

'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekildi. Havalimanının İç hat ve dış hat terminallerinde 3 ayrı noktada 22 personelle gerçekleştirilen deneyimler kapsamında havalimanında faaliyet gösteren toplam 95 işletme denetlendi. Denetim yapan görevliler, yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Yine terminalde bulunan işletmeler denetlenerek de dezenfektan ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu.

"Tüm işletmeler denetlendi"

Korona virüs denetimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, virüsle mücadele sürecinde İstanbul Havalimanı'nda erken dönemde alınan önlemlerle önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Bizim standart olarak yaptığımız denetimlere ek olarak, bugün 81 ilimizde tüm uygulama noktalarımızda pandemi kapsamında alınan önlemlerin yerindeliği denetlenmiş oldu. İhlaller ile ilgili yasal işlemler uygulandı. Havalimanımızda tüm işletmelerimiz denetlendi. Yolcularımızdan kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapıldı. Bu noktada kayda değer bir olumsuzluk yaşanmadığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.