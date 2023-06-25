İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk sürüyor

Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala İstanbul Havalimanı'ndan seyahat edecek yolcuların oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Bayram öncesi bazı hava yolu şirketleri ek seferler düzenlerken, bugün için İstanbul Havalimanı'ndan bin 583 uçuş planlandı. Bu uçuşlar ile 254 bin 559 yolcu ise seyahat etmiş olacak.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların İstanbul Havalimanı'nda oluşturduğu yoğunluk bugün de devam ediyor. Günün erken saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular yer yer yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Dış hatlar terminalinde uzun pasaport kuyrukları oluşurken, iç hatlar terminali ve kontuarlarında da yoğunluk meydana geldi. Seyahat edecek yolcuların mağduriyet yaşamaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. 9 günlük bayram tatilinin yaz ayına denk gelmesiyle yolcu sayısında ise rekor bekleniyor. Dün İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen bin 510 uçuş ile 251 bin 737 yolcu seyahat ederken, bugün ise iç ve dış hat olmak üzere toplamda bin 583 uçuş planlandı. Bu uçuşlar ile 254 bin 559 yolcu seyahat etmiş olacak.