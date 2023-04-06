İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlıkları başladı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde yurt dışına kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar başladı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'nda oy verebilmesi için hazırlıklar başladı. Dış hatlar terminali gelen ve giden yolcu katlarında sandıkların kurulacağı alanlar belirlendi. Seçmenler, 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta 27 Nisan saat 08.00'dan itibaren oy kullanabilecek.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz yaptığı açıklamada, "Bugün Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen heyetimizle beraber havalimanımızdaki hazırlıkları yerinde inceledik. Yurt dışına kayıtlı seçmenlerimiz oy kullanacak. Halihazırda 12 sandık planlanıyor. Yurt dışında kullanılan oyların İstanbul Havalimanı üzerinden aktarılması ile ilgili planlamalar var. Bu işler ağırlıklı olarak İstanbul Havalimanı üzerinden döndürülecek. Hazırlıklarımız tamam. Son öngörümüz ülkemiz için milletimiz için hayırlı olan sonuç neyse onu da hep birlikte bekleyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Havalimanında kurulacak sandıklar hakkında da bilgi veren Haktankaçmaz, "Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre 27 Nisan sabah itibarıyla oy verme işlemine başlanacak. Oy verme işlemi bittiği güne kadar da devam edecek. 6'sı gelen, 6'sı ise giden katında olmak üzere toplam 12 sandık kurulacak. Seçimler bittikten sonra oy sayımları da burada yapılacak. Tabii ki seçim hakimlerinin gözetiminde ve onların başkanlığında heyetle bu işler yapılacak. Biz idari olarak o işlemlerin dışındayız. Biz sadece seçim güvenliğinin sağlanmasıyla sorumlu olacağız" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelecek oy torbaları 7 kilitli odada saklanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyeti, oy torbalarının saklanacağı odaları da ziyaret etti. Ayrıca yurt dışında kurulacak sandıklarda kullanılacak ve Türkiye'ye getirilecek oyların İstanbul Havalimanı'nda muhafaza edileceği özel odanın kapısının güçlendirilmiş çelikten ve 7 kilitten olması dikkat çekti.