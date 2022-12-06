İstanbul Havalimanı'nda sergilenen TOGG'a yoğun ilgi

İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlayan TOGG'un SUV modeli, yerli ve yabancı yolcuların büyük beğenisini topladı. Birçok yerli ve yabancı yolcu TOGG'un SUV modeli ile fotoğraf çektiren vatandaşlar TOGG'un en çok fiyatını merak etti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'un SUV modeli, İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı. Pasaport kontrolünün arkasına kurulan standa yabancıların büyük beğenisini topladı. Pasaport kontrol noktasından geçen yolcular TOGG'u görünce bir süre inceledi. Bazı vatandaşların ise cep telefonlarıyla TOGG'un fotoğraflarını çektikleri görüldü.

İstanbul'a gezmeye gelen Tunuslu Muhammed Mahjoub, “Araba çok güzel, çok şaşırdım. Arabanın dış dizaynını çok beğendim çok çekici. Dışarıdan içeriye girdiğimde arabanın yanına geldim. Çok ünlü bir arabaya benziyor” dedi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'un SUV modelini hayranlıkla inceleyen Abir Mahjoub, “ Çok özel bir araç çok beğendim. Kapılar inanılmaz güzel, Daha önce böyle bir model görmedim. Mükkemmel” şeklinde konuştu.

Daha önce TESLA kullandığını söyleyen gurbetçi Muharrem Uğurlu, “ Ben elektrikli arabayı 4 -5 senedir kullanıyorum. Hem de her çeşidini kullanıyorum. X modelini kullandım. S modelini kullandım. Şu anda da Y modeli var. Hepsini kullandım oğlum ile beraber. Hastasıyız elektrikli arabanın. Tesla'da gözümüzü açtık. Devamlı onu kullandık. Şu anda Türkiye' de iki tane aldık. TOGG'u da bekliyoruz tabi. Arabayı gördük, şöyle baktığın zaman çok güzel çok şık. Tabii oturmak lazım kullanmak lazım. Tasarım olarak çok şık. Çok beğendik tabii. Almayı da düşünürüz” dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'un SUV Modeli bir ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda sergilenecek.