İstanbul Havalimanı'nda Türk yolcuların aşılanmasına başlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda hizmete alınan Aşı Merkezi'nde Covid-19'a karşı Türk vatandaşı olan yolcuların aşılama sürecine başlandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nı Aşı Merkezi'ni hizmete alarak personellere yönelik aşılama çalışmalarını başlatmıştı. Bugün itibariyle aşı uygulamasının kapsamı genişletildi. Havalimanı personellerinin yanı sıra İstanbul Havalimanı'na girişte biletlerini ibraz eden ve Covid-19 aşısı e-Nabız sistemine tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular, Aşı Merkezi'nde haftanın 7 günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında aşılarını olabilecekler. Böylece İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcular hastaneye gitmeye gerek kalmadan kısa süre içerisinde aşılarını yaptırarak terminalden ayrılabilecek.

Hem gelen hem giden tüm yolcular, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda aşıdan ücretsiz olarak yararlanabilecekler.