İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda kilolarca kokain yakalandı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Ouagadougou (Burkina Faso)- İstanbul'a gelecek olan uçakla seyahat eden Sierra Leone uyruklu bir şahıs şüpheli olarak değerlendirilip takibe alındı. Hava Takip Sisteminden izlenerek uçağın yanaşacağı körükte önlem alan Narkokim ekipleri tarafından uçak kapısında yapılan pasaport kontrolünde, şüpheli şahıs tespit edildi.

Şahsın beraberinde bulunan çantalar ile uçak altına verilen bagajlarının narkotik dedektör köpekleri ile kontrolü esnasında, köpeklerin valizlere tepki vermesi üzerine, valizler-ray taramasından geçirildi ve şüpheli yoğunluk tespit edildi. Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince şahsın valizinde yapılan aramada 10 paket içerisinde 23 kilo 410 gram kokain ele geçirildi. Operasyonu derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri söz konusu yolcuyu havalimanı dışında karşılayacak başka bir şahsı da tespit etti. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada ise 25 paket içerisinde 28 kilo 287 gram kokain olmak üzere toplamda 51 kilo 697 gram kokain yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen ikinci operasyonda, İstanbul'dan Avustralya'ya gönderilmek istenen bir kargo riskli olarak değerlendirildi. Yapılan detaylı incelemede silindir şeklinde makine parçasının içerisine gizlenmiş halde 3 kilo 472 gram kokain ele geçirildi. Son olarak gerçekleştirilen operasyonda ise, Brezilyadan İstanbul'a gelen uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir şahsı takibe aldı. Şüpheli şahsın üst aramasında her iki bacağında bantlarla sarılmış halde şeffaf poşetler içinde 3 kilo 128 gram kokain yakalandı. Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şahıs gözaltına alınırken 6 şahıs tutuklandı.