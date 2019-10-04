İstanbul Havalimanı'nda 'Varlığın Yeniden İnşası' sergisi

Dünyanın en büyük havalinanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda Meksikalı ünlü heykel traş Jorge Marin'in “Varlığın Yeniden İnşası” sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.

Bronzdan yaptığı heykelleri küreler, pencereler, kefeler ve atlar üzerine konumlandıran Jorge Marin'in İstanbul Havalimanı'ndaki sergi açılışına İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Meksika Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello ve İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu katıldı. Törende açılış kurdelasını birlikte kesen yetkililer, daha sonra Meksikalı sanatçının sergisini gezdiler.

“Burasının sadece bir havalimanı değil nasıl bir sanat merkezi”

Törende bir konuşma yapan İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, "Buradan her gün yüz binlerce insan geçiyor. Bizim yolcu kapasitemiz 200 bin üzerinde bu insanlar burayı çok merak ediyor. Bugün burada açtığımız bu sergi, İstanbul Havalimanını yetkililerinin sanata ne kadar değer verdiği bizlere gösteriyor. Burasının sadece bir havalimanı değil nasıl bir sanat merkezi olması gerektiğini bizlere sunuyorlar. İnsanlarımız bu güzel eserleri görecekler" dedi.

“İstanbul Havalimanı mimari anlamında çok özel bir yapı”

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Meksika Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello, “Türkiye ve Meksika hep büyük ülkeler oldu bundan sonrada hep büyük olacaklar. Meksika için bu kadar büyük ve modern havalimanı'nda bu etkinliği yapmak bir onurdur. Özellikle bu günlerde çok meşhur olan Meksikalı artist Jorge Marin'in eserini burada sergilemek bizim için çok önemlidir. Bu sergi açılışı çok önemli bir detaydır çünkü Türk Hava Yolları'da aynı zamanda İstanbul- Meksika uçuşlarını başlattı. Türk Hava Yollarının uçuşlara başlaması iki ülke arasında ticaret ve turizm açısından pek çok gelişmeye imza atacaktır. Tüm misafirlere bu eserlerin tadını çıkarmalarını diliyorum. Üçüncü kez bu havalimanında bulunuyorum. Aynı zamanda derinden kutluyorum. Çünkü Türkiye için çok önemli bir adım. Türkiye'nin iyi bir yere gelmişi için'de. Aynı zamanda mimari anlamda da çok özel bir yapı olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve Meksika hep büyük ülkeler oldu bundan sonrada hep büyük olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Havalimanları kültürleri birleştiren mekanlardır “

Meksika ile Türkiye arada Atlantik Okyanusu olmasına rağmen büyüklük ve yapı olarak birbirine benzer ülkeler olduğunu söyleyen İstanbul Havalimanı İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu,” Bu gün bizim için çok önemli. Meksika'nın en önemli sanatçılarından biri olan Jorge Marin'in yaptığı sanat eserlerini burada sergiliyoruz. İzmir, Ankara'dan sonra üçüncüsünü İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdik. Meksika ile Türkiye arada Atlantik Okyanusu olmasına rağmen büyüklük ve yapı olarak birbirine benzer ülkeler. Geçmişte havacılık anlamanda iki ülke arasında kargo operasyonları başladı. Bu yılda yolcu operasyonları başladı. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları Mexico City ve Cancun'a uçuyor. Bu iki ülkenin bir birine yaklaşmasında çok büyük bir şans olarak görüyorum. Biz Havalimanlarımızda bu kültürlerin birleşmesi açısından bir araç olarak kullanmalıyız. Biz ilk adımı attık. Bundan sonra biz Türkiye olarak Mexico City'de havalimanında organizasyon yapmak istiyoruz. Meksika'da Büyükelçimizle görüştük 2020 yılında başka bir sergi ile gelebilir. Kültürleri birleştiren mekanlardır havalimanları. Bu kültürleri birleştirirken de sanat eserleri en ciddi araç olarak görüne bilir” dedi.

Törenin ardından açılan sergiye yolcular büyük ilgi gösterdi. Bir çok yolcu sanat eserleri ile fotoğraf çektirdi.