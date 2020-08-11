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İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve işletmelere korona virüs denetimi

Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve işletmeciler denetlendi.

Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu ve işletmeciler denetlendi.


İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadelede vakaların kontrol altında tutulabilmesi için yayınladığı genelgeyle birlikte başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde korona virüs denetimleri artırılmıştı. Bu kapsamda Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'nda da korona virüs denetimi gerçekleştiriliyor.



Yolculara ve işletmelere sıkı denetim


İstanbul Havalimanı Eğitim Araştırma ve Denetleme Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekildi. Havalimanının iç hat ve dış hat terminallerinde 3 ekip ve 22 personelle gerçekleştirilen denetimler kapsamında terminaldeki işletmeler denetlendi. İşletmelerde ki dezenfektan ve uyarı levhaları, tıbbi atık kutuları ve çalışanların bireysel önlemlerini yerinde inceleyen ekipler, eksiklikleri bulunan mağazaları da uyararak giderilmesini istedi. Görevliler, yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

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