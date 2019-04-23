İstanbul Havalimanı'ndaki 23 Nisan etkinliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikle çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Havalimanına gelen çocuklar düzenlenen etkinlikle gönüllerince eğlendi.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, havalimanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte yerli ve yabancı çocuklar, Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki "İstanbul" yazısının önünde duran, tamamen geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiş bir trabant arabayı parmaklarıyla boyadı. İstanbul Havalimanına gelen çocuklar ellerinde paletlerle kendileri için terminal ortasına konulan arabayı boyayarak renklendirdi. Neşe içinde arabayı boyayan minikler İstanbul Havalimanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yaşadı.

Boyama yapan çocuklardan Kaan Başar, gazetecilere, “Bu havalimanı'nda etkinlikler var. Bu etkinlikten biri bu arabayı boyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olduğu için bu etkinliği düzenlemişler. 23 Nisan Benim için sevgi ve barışı ifade ediyor. Araba boyama etkinliğine ilk defa katılıyorum. Daha önce hiç arabayı boyamadım. Havalimanı'na ilk defa geldim. Havalimanı gerçekten çok büyük. Öyle güzel görünüyor ki. Gelir gelmez çok şaşırdım” dedi.

Anne, baba ve kardeşiyle etkinlik alanına gelen Feyzanur Kaman, daha önce araba boyadığını belirterek, havalimanında çok güzel vakit geçirdiğini kaydetti.

Havalimanındaki etkinlikler kapsamında, müzisyen Doğukan Manço tarafından “Adam Olacak Çocuk” yarışması yapıldı. Sanatçı Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı eşliğinde yerli ve yabancı yolcular ile çocukları dans etti.