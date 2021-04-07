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İstanbul Havalimanı'nı 2 yılda 81 milyon yolcu kullandı

İstanbul Havalimanı, 6 Nisan 2019’ta tam kapasiteyle hizmete girmesinin ardından 2 yıllık sürede, iç ve dış hat olmak üzere toplam 81 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi.

İstanbul Havalimanı, 6 Nisan 2019'ta tam kapasiteyle hizmete girmesinin ardından 2 yıllık sürede, iç ve dış hat olmak üzere toplam 81 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi.


6 Nisan 2019'da tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'nın 2 yıllık yolcu sayısı belli oldu. İstanbul Havalimanı'nın belirtilen süredeki yolcu sayısını Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin açıkladı.



81 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi


DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aldığı uluslararası ödüller ve kırdığı rekorlarla havacılığımızın gurur kaynağı haline gelen Zafer Anıtımız İstanbul Havalimanı'nda, Büyük Göç sonrası pandeminin olumsuz etkilerine rağmen iç hatlarda 21 milyon 319 bin 560, dış hatlarda 59 milyon 713 bin 780 toplamda 81 milyon 33 bin 340 yolcuya hizmet verildi” ifadelerine yer verdi.

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