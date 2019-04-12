İstanbul Havalimanı'nı 7-11 Nisan'da 634 bin yolcu kullandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ), büyük taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda 7-11 Nisan tarihleri arasında 4 bin 61 uçuşun gerçekleştiğini ve toplamda 634 bin 774 yolcunun havalimanını kullandığını açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ)'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu ve uçuş trafiğine ilişkin ilk verileri açıkladı. Buna göre 5-6 Nisan 2019 tarihlerinde büyük taşınmanın gerçekleştiği dünya havacılığının yeni merkezi İstanbul Havalimanı'nda, 7-11 Nisan tarihleri arasında 329 bin 106 gelen yolcu, 308 bin 668 ise giden yolcu olmak üzere toplam 634 bin 774 yolcu havalimanını kullandı. Yapılan paylaşımda belirtilen süredeki uçak trafiğine ilişkin bilgiye de yer verildi. Havalimanına inen uçak sayısı 2 bin 18 olurken, kalkan uçak trafiği 2 bin 43 oldu. Toplam uçak trafiği ise 4 bin 61 olarak gerçekleşti.