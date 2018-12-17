İstanbul Havalimanı'nın su ve mekanik ısı yalıtımı ODE'den

Cumhuriyet'in 95'inci kuruluş yıldönümünde hizmete giren İstanbul Havalimanı'nın yalıtımında ODE ürünleri tercih edildi. ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, İstanbul Havalimanı gibi dünya çapında ses getiren marka bir projede ürünlerinin kullanılmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Faaliyetlerini küresel bir marka olma vizyonuyla sürdüren ODE Yalıtım'ın ürünleri, 29 Ekim'de hizmete giren İstanbul Havalimanı'nda tercih edildi. Tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle, sıfırdan inşa edilen dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'nın su ve mekanik ısı yalıtımında ODE ürünleri kullanıldı. Türkiye'de önemli projelerde tercih edilen ve toplamda 75'in üzerinde ülkeye ihracat yapan ODE, yer aldığı prestijli proje sayısını önümüzdeki süreçte hızla artırmayı hedefliyor.

“Yurt içi ve dışında yer aldığımız proje sayısını hızla artırmayı planlıyoruz”

ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, yurt içi ve dışında birçok projede tercih edilen ürünlerinin, İstanbul Havalimanı gibi dünya çapında ses getiren marka bir projede de kullanılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. ODE olarak su, ısı, ses ve yangın yalıtımı gruplarında, toplam 4 bin üründen oluşan ürün gamına sahip olduklarını ifade eden Akdemir, şöyle devam etti: “5 kıtada 75'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren ODE Yalıtım, hâlihazırda Türkiye'de önemli projelerde tercih edilen bir marka. İstanbul Havalimanı'nın haricinde, Sağlık Bakanlığı'nın Ankara Bilkent, Adana, Kayseri ve Bursa Ali Osman Sönmez ve Eskişehir şehir hastanelerinin ısı ve su yalıtımında da ODE ürünleri tercih edildi. ODE olarak, önümüzdeki süreçte hem yurt içinde hem de yurtdışında yer aldığımız proje sayısını hızla artırmayı planlıyoruz.”

İstanbul'un kültürel mirasından esinlenilerek tasarlanan yeni havalimanında kullanılan ODE ürünleri hakkında bilgi de veren Ceylin Akdemir, şunları söyledi: “İstanbul Havalimanı'nın su yalıtımında tercih edilen ODE Rubin Membran, yürürlükte olan Su Yalıtım Yönetmeliği'ne uygun, bitümlü su yalıtım örtüsü. SBS modifiye bitümün düşük sıcaklıkta kolay uygulama gibi üstün özelliklerini bünyesinde barındıran bu ürün, camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı olarak üretiliyor ve soğukta bükülme değeri eksi 20C. Projede ayrıca ODE STARFLEX Alüminyum Folyo Kaplı Klima Levhası ve ODE STARFLEX Cam Yünü Boru ürünlerimiz de kullanıldı. Isıtma ve soğutmada kullanılan cam yünü boru, ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği sağlıyor. Çok yönlü kullanım alanı ve A1 Sınıfı Yanmaz Malzeme olması gibi özellikleriyle projelerde tercih nedeni olan ODE STARFLEX ürünlerimiz ise, EUCEB Belgesi ile uygulayıcı dostu ve yine sahip olduğu EPD Belgesiyle, yeşil bina sertifikasyon sistemli projelerde tercih edilen bir ürün. ODE ROCKFLEX Teras Çatı Levhası ise projede tercih edilen son ürünümüz. Konvansiyonel çatılarda ısı ve ses yalıtımı için kullanılan bu yanmaz, su itici katkılı, uzun ömürlü, çürümez taşyünü levhalar, metal ve ahşap çatıların ısı yalıtımında ve su yalıtım membranlarının altında kullanılıyor.”