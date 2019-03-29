İstanbul Havalimanı'nın tüm reklam üniteleri Media Port'un oldu

İstanbul Havalimanı'nın tüm reklam ünitelerinin faaliyetlerini üstlenen firma belli oldu. Square Group şirketi olan Media Port, tüm reklam alanlarının tek satış yetkilisi oldu.

İstanbul Havalimanı'nın tüm reklam ünitelerinin faaliyetlerini üstlenen firma belli oldu. Square Group şirketi Media Port 20 milyon dolarlık bir yatırımla İstanbul Havalimanı'nın tüm reklam alanlarının tek satış yetkilisi oldu. Yeni yatırım, Square Group Eş Başkanı İrfan Karakaş ve Square Group Eş Başkanı Aslan Emre'nin ev sahipliğinde düzenlenen özel tanıtım gecesi ile duyuruldu.

Square Group Eş Başkanı İrfan Karakaş tanıtımda yaptığı konuşmada; Media Port olarak İstanbul Havalimanı'na yaptıkları 20 milyon dolarlık yatırımla bugüne kadar Türkiye'de yapılan en büyük reklam alanı yatırımını hayata geçirdiklerini söyledi.

Ziyaretçilerin yüzde 80'i reklam ünitelerini fark ediyor

Araştırmalara göre; havalimanı yolcularının yüzde 54'ü, havalimanında reklam verenlerin, yüksek kaliteli markalar olduğunu düşünüyor. Yolcuların yüzde 68'i şirket karar vericilerinden oluşuyor. Havalimanı yolcu ve ziyaretçilerinin yüzde 80'i reklamları fark ettiğini belirtiyor. Havalimanında ortalama geçirilen süre 3 saat. Yolcu ve ziyaretçilerin yüzde 42'si ise havalimanında bir reklam gördükten sonra aksiyona geçtiğini söylüyor.