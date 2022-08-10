İhlas Haber Ajansı

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İstanbul için "turuncu" uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da yarından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.


Sosyal medya hesabından İstanbul için turuncu uyarı paylaşımı yapan Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerine yer verdi.

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