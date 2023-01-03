"İstanbul, İFM ile Avrupa'nın en büyük kapalı fuar alanına sahip ender şehirlerden biri olacak"

İTO ve İDTM Başkanı Şekib Avdagiç, “Yeşilköy'de şu anda 11 salonun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi'ni (İFM) Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda 96 bin metrekareden 225 bin metrekareye büyüteceğiz” dedi.

İstanbul, Yeşilköy'de 11 salonun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi (İFM), kapalı fuar alanı büyüklüğünü Türkiye için yeni bir rekor olacak 225 bin metrekareye çıkarmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuar merkezinin İTO'nun koordinasyonunda kurulacağını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) de bu merkezin yönetiminde yer alacağını duyurmuştu. İFM'nin sahibi olan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) de Yönetim Kurulu Başkanı olan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuar merkezine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin fuarcılıkta lider ülkelerden biri olması amacıyla ortaya koyduğu vizyon için teşekkür eden Avdagiç, “Türkiye'yi fuarcılıkta marka ülke yapma hedefimiz için bu yıl atak yapıyoruz. Bu kapsamda Yeşilköy'de şu anda 11 salonun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi'ni Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda 96 bin metrekareden 225 bin metrekareye büyüteceğiz. Bu proje tamamlanınca İstanbul, Avrupa'da bu kadar büyük kapalı fuar alanına sahip ender şehirlerden biri olacak” diye konuştu.

"İFM'nin toplam kapalı fuar alanı 225 bin metrekareye çıkacak"

İFM'nin fuarlarını halen 96 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirdiğini belirten Avdagiç, “İFM'de konsept projesi hazırlanan ilave fuar alanı ve ikinci etap olarak projelendirilecek bölümü de dahil edince toplam kapalı fuar alanımız ilk etapta 170 bin metrekareye çıkacak. Ayrıca hemen yanımızdaki arazi üzerinde de inceleme çalışmaları başlatıldı. Buranın da İFM'ye katılmasıyla toplam kapalı fuar alan büyüklüğü, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği üzere 225 bin metrekareye ulaşacak” bilgisini verdi.

Avdagiç, İstanbul Fuar Merkezi için genişleme sürecini geçtiğimiz yıl başlattıklarını kaydetti. Şekib Avdagiç, “2022 yılında 11 salonumuzun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde 71 fuar kiralaması gerçekleştirdik. 2023 yılı için de 82 fuarın sözleşmesini imzaladık. Bunlar pandemi öncesi dönemle, yani 2018 ve 2019 yılıyla kıyaslandığında 2 kat büyümeye işaret ediyor. Mevcut fuar salonlarımızın sayısını artırmak zaruri hale geldi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.