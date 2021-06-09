İstanbul ihracatçılarından 3 milyar 503 milyon dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin, yılın ilk 5 ayında (ocak-mayıs), geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 16 oranında artırarak, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile toplamda yaklaşık 3 milyar 503 milyon dolar tutarında ihracat yaptığı açıklandı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile 2021 yılının ilk 5 ayında yaklaşık 3 milyar 503 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 oranında ihracat artışı sağladı. İstanbul İhracatçıları, ilk 5 ayda 184 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 4.5 oldu.

En çok ihracat Irak'a

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk 5 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 249 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç edildi. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla ihracatı Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi. İİB ihracatında ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya ve kağıt ürünleri; Norveç'e gemi ve yat, fındık ve mamulleri; Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Birleşik Kralık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge 777 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

İİB, mayıs ayında ihracatını yüzde 42.4 oranında artırdı

İİB, mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 42.4 oranında artırarak, 693 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, mayısta en fazla ihracatı Irak, Malta, ABD, Yunanistan ve Almanya'ya gerçekleştirdi.

İHBİR'den yüzde 19.9 oranında ihracat artışı

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yılın ilk beş ayında, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 19.9 oranında artışla, yaklaşık 948 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, mayısta ise, bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracatını yüzde 26.1 oranında artırarak, 167 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yüzde 31 oranında artış

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 oranında artışla, 882 milyon doların üstünde ihracat yaptı. Birlik, mayıs ayında ise ihracatını, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.8 oranında artırarak, 165 milyon doların üstünde ihracat gerçekleştirdi.

GYHİB'den yüzde 10.9 oranında ihracat artışı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasa yüzde 10.9 oranında artış ile 457 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birliğin mayıs ayında yaptığı ihracat ise 136 milyon doların üzerinde oldu. GYHİB, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ihracatında yüzde 134 oranında artış sağladı.

İSHİB'den yüzde 15 oranında ihracat artışı

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 oranında artış ile yaklaşık 335 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, mayıs ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 48.2 oranında artırarak, 67.6 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İFMİB'den 226.6 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yılın ilk beş ayında, 226.6 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, mayıs ayında ise 37.3 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nden yüzde 11.2 oranında ihracat artışı

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk beş ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11.2 oranında artış ile yaklaşık 158.5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, mayıs ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 oranında artışla, 30.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

KUMİB ‘den yüzde 29.7 oranında artış

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 2021'in ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29.7 oranında artış ile 88.8 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, mayıs ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38.4 oranında artışla, 14.6 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

“Başarılı bir performans sergiledik”

Konuyu değerlendiren İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Haluk Okutur, “İstanbul İhracatçı Birlikleri, mayıs ayındaki ihracatı ile başarılı bir performans sergiledi. Bu başarının haziran ayında da devam edeceğini ve yılın ilk yarısını ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Hedef pazarlarımıza yönelik etkinliklerimiz, yurtdışında organize ettiğimiz milli katılım fuarları, Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) projeleri, dijital platformlar aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz alım heyetleri ve ticaret heyetler ile çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz” dedi.