İstanbul ihracatçılarından 4 milyar 568 milyon dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk 5 ayında (ocak-mayıs), geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 30.5 oranında arttırarak, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile toplamda 4 milyar 568 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İİB, diğer genel sekreterlikler arasında ihracatını en yüksek oranda artıran ikinci birlik oldu. İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, “İİB'nin ihracatı, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü. Bu başarının haziran ayında da devam edeceğini ve yılın ilk yarısını ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

En çok ihracat Irak'a

Yılın ilk 5 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 336 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. Irak'ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracat yaptı. Yapılan ihracatta ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri, Norveç'e gemi ve yat, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 923 milyon dolar ile Ortadoğu ülkeleri oldu.

Mayıs ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 19.2 oranında arttırarak, 824 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, mayısta en fazla ihracatı Irak, Birleşik Devletler ile Norveç'e gerçekleştirdi. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37.7 oranında artış ile 1 milyar 590 milyon dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yüzde 19.5 oranında artış ile 1 milyar 278 milyon dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yüzde 26.3 oranında artış ile 577 milyon dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yüzde 44.7 oranında artış ile 517.5 milyon dolar; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yüzde 10.8 oranında artış ile 271 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 46.8 oranında artış ile 194 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 101 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

“İİB'nin ihracatı, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü”

Farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın aktif üyesi ile İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin, mayıs ayındaki ihracatı ile başarılı bir performans sergilediğini ifade eden İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer “Birliğin ihracatı, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü. Bu başarının haziran ayında da devam edeceğini ve yılın ilk yarısını ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Hedef pazarlarımıza yönelik etkinliklerimiz, yurtdışında organize ettiğimiz milli katılım fuarları, Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) projeleri, dijital platformlar aracılığı ile de gerçekleştirdiğimiz alım heyetleri ve ticaret heyetler ile çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Mayıs ayında Amerika kıtasının en büyük çikolata, atıştırmalık ürünler fuarı “Sweets & Snacks EXPO 2022'de Türkiye milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdik. İİB'nin koordinatörlüğünde Rusya ve İslam ülkeleri ekonomi temsilcilerini buluşturan Kazan Zirvesi ile Rusya Helal Türk standını düzenledik” şeklinde konuştu.