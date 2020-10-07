İstanbul ihracatçılarından yılın ilk üç çeyreğinde 5 milyar 550 milyon dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2020 yılının ilk üç çeyreğinde 5 milyar 550 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında ihracat artışı yakaladı. İİB, Genel Sekreterlikler bazında ihracatını en fazla arttıran dördüncü birlik oldu. İstanbul İhracatçıları, ilk dokuz ayda 195 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 5.1 oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, “Tüm dünyayı etkileyen pandeminin olumsuz etkilerine rağmen İstanbul İhracatçıları yılın ilk üç çeyreğini, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında ihracat artışı ile kapattı. İstanbul İhracatçı Birlikleri, istikrarlı ihracat artışını sürdürüyor. Bu başarıda katkısı olan üye ihracatçı firmalarımızı kutlamak isterim. İlerleyen günlerde gerek pazarlarımızın çeşitliliğini, gerekse ihracatımızı arttırarak yolumuza devam edeceğiz. İhracatçılar olarak, yeni ihracat rekorlarına imza atarak, Türkiye'nin ekonomisine olan katkımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

En çok ihracat Irak'a

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk üç çeyreğinde, değer bazında en fazla ihracatı 408 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç ve Birleşik Krallık'a ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Norveç'e gemi ve yat; Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

İİB, eylül ayında ise 688 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi

İstanbul İhracatçı Birlikleri, eylül ayında, 688 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, eylülde en fazla ihracatı Irak, Birleşik Krallık, Almanya, Birleşik Devletler ile Polonya'ya gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden 1 milyar 421 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yılın ilk dokuz ayında, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 0.2 oranında artışla, yaklaşık 1 milyar 421 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, eylülde ise, bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracatını yüzde 4.5 oranında arttırarak, 179.5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yüzde 1.3 oranında artış

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.3 oranında artışla, toplamda yaklaşık 1 milyar 338 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, eylül ayında ise ihracatını, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 oranında arttırarak, yaklaşık 179 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatları Birliği'nden yüzde 26.9 oranında ihracat artışı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk üç çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26.9 oranında ihracat artışı sağlayarak, yaklaşık 922 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin eylül ayında yaptığı ihracat ise 160 milyon dolar oldu. GYHİB, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ihracatında yaklaşık yüzde 331.5 oranında artış sağladı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nden 513 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yılın ilk dokuz ayında 513 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, eylül ayında ise 56.5 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden 483.5 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yılın ilk dokuz ayında, 483.5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, eylülde ise, 57.2 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nden yüzde 15.7 oranında ihracat artışı

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk üç çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.7 oranında artış ile 257 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, eylül ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 oranında artışla, 28 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yüzde 8.2 oranında artış

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 2020'nin ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.2 oranında artış ile 122 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, eylülde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42.8 oranında artışla, 18.5 milyon dolarlık ihracat yaptı.