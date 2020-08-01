İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş şehit aileleriyle bir araya geldi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit aileleriyle bir araya geldi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Mezarlığı içerisinde bulunan Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Eşi Meryem Aktaş ile birlikte şehit ailelerinin bayramlarını tebrik eden Aktaş, bayramlaştığı ailelerle birlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi. Aktaş, daha sonra şehit aileleriyle birlikte şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Bingöl'de 2016 yılında şehit düşen oğlu Hasan Koçer'in mezarını ziyaret eden annesi Selma Koçer, "Ben yavrumu ziyarete geldim. Yavrumun bugün 4 senesi doldu. Patlamada şehit oldu yavrum" ifadelerini kullandı.

Polis Şehitliği ziyaretinin ardından Emniyet Müdürü Aktaş, Bayrampaşa'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Müdürlükte yapılan kurban kesiminin ardından polislerle bayramlaşan Aktaş, polisler ve şehit aileleri ile birlikte yemek yedi.