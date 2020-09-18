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İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş Üsküdar sahilde asayiş uygulamasına katıldı

İstanbul’da ’Yeditepe Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Üsküdar'da Uygulamanın Üsküdar ayağına katılan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sahildeki vatandaşlarla sohbet ederek korona virüs salgınına karşı tedbirleri hatırlattı.


İl Emniyet Müdüründen vatandaşlara koronavirüs uyarısı İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur Uygulaması' Üsküdar sahilde onlarca polis ekibinin katılımıyla yapıldı. Rutin asayiş denetimine özel eğitimli polis köpekleri, özel harekat polisleri ve çok sayıda motosikletli ekiplerde destek verdi. Sahilin tadını çıkartan İstanbullularla konuşan İl Emniyet Müdürü Aktaş, korona virüs tedbirlerini de sık sık hatırlattı. Aktaş, gerçekleştirilen uygulamayla ilgili de şu bilgileri verdi:


"İstanbul'un huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla il genelinde uygulamamız devam ediyor. Şu ana kadar tüm İstanbul genelinde 422 tane çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı. Aralarında cinayet sanığı, dolandırıcılıktan ve istismardan aranan şahıs yakalandı. Akşam saatlerinde de Üsküdar bölgesi ve 157 noktada 1394 personelle uygulamamız devam ediyor. Ayrıca sosyal mesafe ve maske kullanımını da vatandaşlara hatırlatıyoruz."

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