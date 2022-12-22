İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: "Bin anaokulu çalışması İstanbul'da olacak"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlamanın en temel yollarından birinin okul öncesi eğitimi güçlendirmek olduğu belirterek, "Bunun en sağlam dayanaklarından biri fiziksel kapasitenin arttırılması. Bununla ilgili Türkiye genelinde 3 bin tane anaokulu yapılması çalışması başlatılmıştı. Bunlardan bin tanesi de İstanbul'da olacak" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Zeytinburnu'nda bulunan okul öncesi eğitim kurumunu ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı çocukların okuldaki öğrenme deneyimleri, öz bakım gelişimleri ve temel eğitime hazırlıklarını sağlama noktasındaki çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi alıp, sınıfları gezdi. Levent Yazıcı İstanbul genelindeki bağımsız okul projesi, okul kapasiteleri, okul öncesi okullaşma oranıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Fırsat eşitliğini sağlamanın en temel yollarından biri okul öncesi eğitimi güçlendirmek”

Eğitimde güçlendirme çalışmalarını çok yönlü ele aldıklarını kaydeden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ”Biliyoruz ki eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlamanın en temel yollarından bir tanesi okul öncesi eğitimi güçlendirmek. Aslında genel olarak toplumdaki imkan eşitliklerini sağlamanın yolu da öncelikle eğitimden geçiyor. Bu bağlamda güçlendirme çalışmaları çok yönlü olarak ele alındı. Bunun en sağlam dayanaklarından biri fiziksel kapasitenin arttırılması. Bununla ilgili Türkiye genelinde 3 bin tane anaokulu yapılması çalışması başlatılmıştı. Bunlardan bin tanesi de İstanbul'da olacak. Bakanlığımızın bununla ilgili İstanbul'da arsa üretilen tüm alanlar ilgili okul öncesi yatırımları gerçekleşti. Kapasiteleri uygun olan okullarımızın fiziksel kapasiteleri dikkate alınarak öğrenci ağırlığı ve yoğunluğu göz önünde bulundurulmak şartıyla bağımsız okullarda yeniden yapılandırıldı. Velilerimizin de genel beklentisi tam gün eğitim; çocuklarımızın anaokulunda çok daha etkin zaman geçirebilmelerini sağlayacak temel düzenleme de gerçekleşmiş oldu. Fiziksel kapasiteyle birlikte İstanbul'daki okul öncesi öğretmen ihtiyacımız temel olarak ele alındı. Geçen yıl okul öncesi atamamızın 10 bin tanesi İstanbul'a yapılmıştı. Özel bir yer tuttu bu çalışmanın içinde. Aile ile başlayan eğitimimiz, okulla evin mesajlarının ortak kılındığında ortak değerler üzerinde birlikte çalışıldığında; ailelerimiz güçlenip hem okullarımızın ve toplumumuz güzel bir geleceğe gidecek. Diğer bir seçenek de aile okuluydu hayat boyu öğrenmede. Hem ailenin bir parçası olan çocuğu temel alan bir yaklaşım hem onları destekleyen öğretmen eğitimleri bir bütünlük oluşturacak ve okul öncesi gelişim doğrusal olarak topluma yayılacak. Okullaşma oranları şu an itibariyle yüzde 90 civarında yüzde 100'e doğru çalışmalarımız devam ediyor. Temel faktör hep beraber okullaşma noktasında hassasiyet göstermemiz gerekiyor, okul ortamından toplum olarak yararlanmamız lazım” ifadelerini kullandı.