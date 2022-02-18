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İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan sevindirici paylaşım

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.

Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden “Elimizdeki verilerle elde ettiğimiz Öngörülerimiz gerçekleşti. İstanbul, salgında yine başardı” ifadelerini kullandı.


Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden salgınla ilgili paylaşımda bulundu. Memişoğlu paylaşımında, “Elimizdeki verilerle elde ettiğimiz öngörülerimiz gerçekleşti. İstanbul, salgında yine başardı. Vatandaşlarımızın kişisel uyumu ve tedbirleri ile sistemsel yasaklara gerek kalmadan, vaka sayılarında düşüş sağlandı. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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