İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘'Dünya Kanser Günü Etkinlikleri' kapsamında Kanser Tarama Programı çerçevesinde “Hasta-Hekim Buluşması” gerçekleşti.

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen buluşmaya İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldı. Buluşmaya ayrıca birinci basamakta kanser tarama programına katılarak (serviks kanseri, meme kanseri, kolon kanseri) kanser erken tanısı almış ve erken tedavi şansı yakalamış hastalar ile kanser taramasına destek veren aile hekimi, aile sağlığı merkezi çalışanları katıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği kapsamında düzenlenen erken tanısıyla tedavi şansı yakalamış kişilerin hislerini anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

Toplantıda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Esas hedefimiz hastalanmadan sağlığımızı korumak. Veya hastalıkların en erken dönemde tanısını koyarak onların en iyi şekilde tedavisini sağlamak. Toplumuzun bedeninin ve sağlığının değerini bilmesi gerekiyor. Türkiye'de de sağlıklı dönüşüm ile beraber en kapsamlı şekilde sağlık hizmeti sunulabilinir hale geldi. 2'nci, 3'ncü basamak hastanelerimizde en iyi tekniklerle en iyi ameliyatları yapabiliyoruz. Esas önemli dediğimiz birinci seviye dediğimiz koruyucu hekimlikte hastalarımızı erken teşhis etmek ve hastalanmamalarını sağlamak. Bugün buradaki etkinlik de bunun bir örneği. Kurumumuzun 2011 yılında başlayan bir tarama programı var. Belli bir yaş gurubundaki insanlarımızın bağırsak kanseri, göğüs kanseri ve rahim kanseri ile ilgili tarama yapıyoruz. Çocuklarımıza da diş taramaları, duyma taramaları ve göğüs taramaları ve otistik taramalar yapıyoruz. Ama burada bu 3 kanser taraması ile ilgili son 3 senede gerçekten ulaştığımız insanlara onların da daha kanserlerinin farkında olmadan kanser teşhisinin şüphesi konularak 2'nci ve 3'ncü basamak tedavi olmuş hastalarla doktorlarını buluşturuyoruz” dedi.