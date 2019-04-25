İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: “Herkesin sağlıkçılara sahip çıkmasını istiyorum”

Yapım ve onarım çalışmaları tamamlanan Silivri Devlet Hastanesi Selimpaşa Ek Hizmet Binası'nın açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının vatandaşlara sunduğu hayati hizmetin önemine dikkat çekerek, “Sağlık çalışanları daha iyi ortamlarda çalıştıkça çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Herkesin sağlık sistemine, sağlıkçılara, sahip çıkmasını istiyorum” dedi.

2018 yılında başlayan yapım onarım çalışmaları tamamlanan Silivri Devlet Hastanesi Selimpaşa Ek Hizmet Binası'nın açılışı gerçekleştirildi. Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta hastanede bir yandan bakım ve onarım çalışmaları sürerken bir yandan da vatandaşların sağlık hizmetlerinin aksatılmadan gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Açılışta konuşan Kemal Memişoğlu, İstanbul'un sağlık hizmetlerinde geldiği noktanın önemli olduğunu belirtirken vatandaşlara hayati hizmetlerde bulunan sağlık çalışanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Ardından ek hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi ve katılımcılar yenilenen alanları gezdi. Silivri Devlet Hastanesi Selimpaşa Ek Hizmet Binası'nda, ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, 12 adet poliklinik birimi, 20 ünitelik ağız diş sağlığı polikliniği, personel yemekhanesi, kan alma birimi, EKG ünitesi ve evde sağlık istasyonu alanlarında yapım ve onarım çalışması gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

“Herkesin sağlık sistemine, sağlıkçılara, sahip çıkmasını istiyorum”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açılışta yaptığı konuşmada İstanbul'un sağlık hizmetleri noktasında önemli bir konuma ulaştığını belirtti. Memişoğlu, sağlık sektöründe görev yapan tüm çalışanlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “İstanbul'da bir kişinin sağlık hizmetlerine ulaşabilme sayısı 2002 senesinde sadece 2 kezdi. Aşı, muayene her şey dahil, İstanbul'da biz geçen sene tam 136 milyon kez insanımıza dokunmuşuz. Bu ne demek; bir ferdimiz senede 9 kere sağlık hizmeti alabilir hale gelmiş. Sağlık hizmetinin hedefi bitmez ama personel tamamlandıkça sağlık çalışanları daha iyi ortamlarda çalıştıkça çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Şunu da bilmenizi istiyorum, herkesin sağlık sistemine, sağlıkçılara sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü bu başarıyı elde ederken biz dünyadaki bize benzer ülkelerdeki hekim ve ya sağlık çalışanının 2'de 1'i, 3'te 1'i sayısıyla bu başarıyı elde ettik” dedi.

“Nitelikli insan gücünü ve tecrübesini bünyesinde barındırıyor”

Hastanenin kurulduğu günden bu güne kendisini daima yenileyerek hastalara hizmet verdiğini ifade eden Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu, “1982 yılında kurulduğu günden itibaren zamanın ihtiyaç ve imkanlarına göre şekillenerek devamlı değişen hastanemiz bugün sağlık alanında önemli hizmetlere imza atan nitelikli insan gücünü ve tecrübesini bünyesinde barındıran Sağlık Bakanlığı'mızın vizyon ve hedefleri doğrultusunda hastaneler içerisinde önemli bir konuma ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda hastanenin yapım ve onarım çalışmalarına destek sağlayan isimlere plaket takdiminde bulunuldu.