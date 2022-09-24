İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: “İstanbul'da palyatif yatak sayısı 800'ün üzerinde”

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan Palyatif Bakım Merkezinin açılışında konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “İstanbul'un kamu hastanelerinde 29'uncu palyatif merkezi açıldı. 777'ydi yatağımız şu anda 800'ün üzerine çıkmış durumda. Geleneksel tıbbı da 2014'ten beri mevzuatıyla beraber, hekim gözetiminde uyguluyoruz. Türkiye bu konuda esasında dünyanın lideri olabilecek alt yapıya, bilgiye de sahip” dedi.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan tüm branşlardaki bakım hastaları, ileri evre organ yetmezliği, solunum sıkıntısı gibi ileri dönem hastalıkları bulunan birçok hastaya hizmet vermek üzere 12 odalı, 20 yataklı Palyatif Bakım Merkezi açıldı. Açılışa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş, bağışçı eczacı Yunus Dadaşoğlu ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Açılışta konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'un palyatif bakım merkezleri ve yatak sayılarına ilişkin bilgi verdi. Merkezin açılış kurdelesinin kesiminin ardından ise merkezin odaları gezilerek hasta ziyareti yapıldı.

“777'ydi yatağımız şu anda 800'ün üzerine çıkmış durumda”

Megakentteki palyatif bakım merkezlerindeki son duruma ilişkin bilgiler veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “İstanbul'un kamu hastanelerinde 29'uncu palyatif merkezi açıldı. 777'ydi yatağımız şu anda 800'ün üzerine çıkmış durumda. Tabi palyatif denince akla şu geliyor; bakıma muhtaç, evde de çok iyi hizmet alamayacak hastalarımızı bir süre buralarda tedavi ediyoruz. Yaşlılarımıza ve bu tür bakıma muhtaç hastalarımıza da hizmet veriyoruz. Türkiye sağlık sisteminde daha anne karnına düşülmesinden, ölümün bir dakika evveline kadar her türlü en iyi hizmeti alabilecek bir sistem kuruldu. Bu sağlık çalışanları ve yönetimin dirayetiyle oluştu, dünyaya örnek. İnşallah daha iyi olacağız. Sultangazi Haseki Hastanesi, burada büyük bir hizmeti sundu, hem covid zamanında hem de şimdi sunmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye bu konuda dünyanın lideri olabilecek bir alt yapıya sahip”

Geleneksel tıp alanında uzman hekimlerce önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Geleneksel tıbbı da 2014'ten beri mevzuatıyla beraber, hekim gözetiminde Bakanlık hastanelerimizde uyguluyoruz. 2018'den beri Cumhurbaşkanımızın himayesinde geleneksel tıp kongreleri yapıyoruz. Esasında insanoğlunun bedeninin kuvvetini hastalıklara karşı güçlendirerek daha etkin hale getiriyoruz. Türkiye bu konuda esasında dünyanın sentezi olabilecek, lideri olabilecek bir alt yapıya, bilgiye de sahip. Tıp değişiyor, dünyada sağlık mantığı değişiyor. Bunun da liderlerinden biri inşallah ülkemiz ve ülkemizdeki sağlıkçılar olacak. Bu alt yapıya da sağlık, insan alt yapısına da haiziz. Ne kadar çok çalışırsak, bilgi üretirsek dünyada yeni bir dönem olacak, bu gelecekteki sağlığı yönetebiliriz, insanlığa büyük hizmetler sunabiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İnsanımızın uzun vadede tedavisi açısından bu birimlerimiz önemli”

Açılış töreninde konuşan ve alanın çok önemli bir işlevi yerine getireceğine dikkat çeken Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, “Haseki Hastanesi Sultangazi için önemli, bütün insanımızın başı derde düştüğü zaman geldiği nokta burası. Bu tarz birimlerimiz hem hastanemizin daha iyi hizmet vermesi hem de insanımızın uzun vadede tedavi olması açısından bu birimlerimiz önemli” dedi.

“Çok faydasını göreceğiz”

Palyatif bakım merkezinin hastaneler için önemli alanlardan olduğunu anlatan ve hastaneye kazandırılmasına katkı sunan herkese teşekkür eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik, “Büyük bir ilçeyiz, dolayısıyla palyatif bakımı açıyor olmamız ilçeye ve hitap ettiğimiz nüfusa hayırlı olsun. Hasta devri açısından, yoğun bakımlardan çıkışlarda da çok faydasını göreceğiz” diye konuştu.

“İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun”

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilçede sağlık alanında sunduğu katkıya dikkat çeken ve sağlık çalışanlarının büyük bir özveri içinde görevlerini sürdürdüklerine vurgu yapan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, “Palyatif bakıma emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, ilçemize İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Palyatif bakım merkezinde 20 yataklı 12 odanın yanı sıra meşguliyet odası, çok amaçlı salon, ekip odası, muayene ve görüşme odası da yer alıyor.