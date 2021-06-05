İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'ndan İstanbul için sevindiren açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.

Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da korona virüs salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.


Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için sevindiren bir haberi duyurdu. Dr. Memişoğlu, açıklamasında, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul! Rehavete kapılmadan, unutmadan. Covid'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.