İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'ndan İstanbul için sevindiren açıklama

Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da korona virüs salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.

Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için sevindiren bir haberi duyurdu. Dr. Memişoğlu, açıklamasında, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul! Rehavete kapılmadan, unutmadan. Covid'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" dedi.