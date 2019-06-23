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İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hastaneye kaldırıldı

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirdi.

Hastanede tedavi altına alınan Üner'in yerine İl Seçim Kurulu Başkanlığına kıdemli üye hakim Nilgün Uçar'ın vekalet edeceği öğrenildi.


31 Mart seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı olan Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesiyle 12 Mayıs'ta İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına atanan hakim Ziya Bülent Öner, dün gece kalp spazmı geçirdi. Bahçelievler'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Öner, ardından Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na heyetteki en kıdemli üye hakim olan Fatma Nilgün Uçar'ın vekalet edeceği öğrenildi.

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